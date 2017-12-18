В Кемерове обновят общественный транспорт

Реформа коснется не только автопарка, но и всей транспортной системы города, отметил глава Кемерова Илья Середюк.

- Наша транспортная система действует с 1980-1990-х годов, и в принципе устарела, - сообщил на пресс-конференции, посвященной итогам года, мэр. - Это касается маршрутной сети, пересадочных площадок. Мы полагаем, что реформирование и модернизацию транспорта нужно рассматривать в комплексе. И, помимо обновления автобусного пассажирского парка, прежде всего, нужно посмотреть, насколько оптимальна маршрутная сеть.

Так, рассматривается вопрос о возможности замены нескольких маршруток одним, но вместительным автобусом. Это разгрузит дорогу, и вместе с тем упростит задачу обновления автопарка. Кроме того, планируется расширить возможности для расчёта за проезд.

- Мы хотим ввести модернизированную транспортную карту и поставить терминалы в наших действующих маршрутках, позволяющие оплачивать проезд той же банковской картой, - рассказал Илья Середюк.