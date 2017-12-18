Пьяный водитель иномарки влетел в «ГАЗель» в Кемерове

Авария случилась 18 декабря в районе дома №213 по улице Сибиряков-Гвардейцев.

Здесь около 13:30 автомобиль Honda столкнулся с «ГАЗелью». Как рассказали очевидцы ДТП, виновником аварии стал водитель иномарки – он находился за рулем в нетрезвом виде. При столкновении с грузовой машиной мужчина разбил себе лицо.

На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД и карета скорой помощи. В настоящее время правоохранители выясняют более подробности и точную причину аварии.

Фото: «ВКонтакте» - «Инцидент Кемерово»