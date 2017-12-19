Новокузнечанин пытался покончить с собой из-за видео супруги в интернете

Житель одного из домов по улице Архитекторов избил свою супругу за интимное видео, а затем попытался свести счеты с жизнью.

Женщина сумела вырваться и вместе с детьми укрылась у соседей. В квартире с дебоширом осталась его престарелая мать. Когда на место прибыли сотрудники Росгвардии, мужчина закрылся изнутри и стал кричать, что его жена сама виновата в произошедшем. По словам кузбассовца, она выложила в социальную сеть своё видео интимного содержания.

Когда злоумышленник стих, дверь открыла его пожилая мать. Войдя внутрь бойцы Росгвардии увидели, что мужчина пытается покончить собой. Стражи правопорядка предотвратили попытку суицида и доставили задержанного в отдел полиции.

Известно, что мужчина ранее судим и употребляет наркотики.