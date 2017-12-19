В Кузбассе изменилось расписание нескольких междугородних рейсов

Как сообщили в ГУ «Кузбасспассажиравтотранс», в Кемеровской области в расписание отдельных автобусных междугородных маршрутов внесли изменения.

Так, изменилось время отправления автобуса № 120 «Кемерово — Берёзовский» от кемеровского автовокзала. Его перенесли с 15:40 на 15:55. Также в качестве эксперимента по пятницам ввели дополнительный рейс по автобусному маршруту № 120: он отправляется от кемеровского автовокзала в 21:05.

Введен дополнительный рейс на междугородном маршруте № 501 «Кемерово — Анжеро-Судженск». Автобус будет отправляться по пятницам в 16:20 и от Анжеро-Судженска в 18:30. Отмечается, что билеты на данный рейс будут продаваться без предоставления льгот.