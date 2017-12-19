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В Новокузнецке произошло тройное ДТП с участием автобуса

19 декабря 2017 в 13:18

Около 18:00 18 декабря напротив дома № 29 по проспекту Курако столкнулись автомобили ВАЗ, Toyota и автобус ЛиАЗ.

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель ВАЗ-2109. Двигаясь по проспекту Курако со стороны проспекта Кутузова в сторону улицы Мичурина, при повороте налево вне перекрёстка он не предоставил преимущество в движении и столкнулся с Toyota Avensis, двигавшимся во встречном направлении прямо. В результате иномарка врезалась в автобус ЛиАЗ-6212.

В результате столкновения травмы получили 20-летний водитель ВАЗа и 47-летний водитель Toyota Avensis. Обоим назначено амбулаторное лечение. 56-летний водитель автобуса не пострадал. 


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