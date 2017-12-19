Кузбассовец ударил друга ножом, чтобы примирить с возлюбленной

В Прокопьевском районе задержали мужчину, ударившего ножом 22-летнего жителя села Верх-Егос.

Сигнал о молодом человеке с колото-резаным ранением брюшной полости поступил из медучреждения, где пострадавший был экстренно прооперирован.

Выяснилось, что ножом его ударил приятель. По информации ГУ МВД Кузбасса, накануне в доме пострадавшего было застолье: он распивал алкоголь в компании возлюбленной и школьного друга. В определённый момент пара поругалась, и молодой человек стал уговаривать девушку остаться, уверяя, что не будет без неё жить. Чтобы доказать твердость своих намерений, он указал товарищу место, куда тот должен его ударить ножом.

Друга не пришлось долго уговаривать, теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.