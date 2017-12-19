Бывшего заместителя мэра Кемерова подозревают во взяточничестве

В Кузбассе возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы Кемерова, начальника управления дорожного хозяйства и благоустройства Павла Мальцева. Его подозревают в получении взятки в значительном размере.

По версии следствия, в октябре 2017 года потребовал от предпринимателя взятку в размере 50 тысяч рублей. За это чиновник обещал помочь в решении вопроса по заключению договора аренды на автобус, принадлежавший администрации города. Предприниматель пожаловался в УФСБ и дальнейшие переговоры с чиновником вел уже под контролем органов.

Ранее региональные СМИ обнародовали информацию об увольнении Мальцева по собственному желанию. Также сообщалось, что у экс-чиновника накопились долги по кредитам на общую сумму 13,5 миллионов рублей.