В Кузбассе за вечер сгорели два автомобиля

Вечером 19 декабря в Кемеровской области произошло два возгорания легковых авто.

Первый инцидент случился около 18:00 на улице Тольятти в Новокузнецке. Причиной возгорания автомобиля Toyota Caldina стала неисправность электрооборудования транспортного средства. На момент прибытия пожарных из салона иномарки шел дым. В результате машина пострадала изнутри.

Второй автомобиль ВАЗ-2121 «Нива», горевший в Киселевске пострадал значительнее. На момент прибытия сотрудников МЧС машина горела открытым пламенем. В результате пожара обгорели салон, двигатель и лакокрасочное покрытие. Предварительной причиной случившегося названа неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.