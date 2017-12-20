Жадная до выпивки соседка избила 82-летнюю пенсионерку

Сначала женщина хотела занять денег на продолжение застолья, однако затем решила просто отобрать их у соседки.

82-летняя потерпевшая обратилась в полицию и сообщила, что знакомая избила ее и украла имущество на сумму около 3 000 рублей. Задержанная оказалась 32-летней безработной местной жительницей. Ранее она распивала алкоголь с друзьями у себя дома, а когда спиртное закончилось, отправилась к пожилой соседке занять денег. Однако по дороге злоумышленница решила просто отобрать накопления у пожилой женщины. Когда пенсионерка открыла дверь соседке, грабительница повалила ее на пол, ударила несколько раз по лицу и забрала 2300 рублей и мобильный телефон.

Теперь жительница Анжеро-Судженска предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).