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В Кемерове семья осталась без дома из-за пожара

20 декабря 2017 в 12:35

Пожар в частном доме на улице Антипова произошел около 22:00 19 декабря. Семье удалось чудом спастись, однако хозяева и их дети остались без одежды и жилья.

По словам свидетелей, пожар начался в котельной. Пока хозяева пытались потушить возгорание своими силами, заливая водой из ведер, пламя перекинулось на потолок. 

Семейная пара и двое детей - мальчики 8 и 14 лет выбежали на улицу, взяв только документы. По данным ГУ МЧС, пожар потушили в 22:25. Дом и его содержимое выгорели полностью – остались только стены первого этажа.

Известно, что дом погорельцы строили сами около 10 лет, ещё не погашены кредиты на строительство.


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