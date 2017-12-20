В Новокузнецке сгорела ферма породистых животных

Страшный пожар произошел вечером 18 декабря в частном хозяйстве на улице Советской в селе Сосновка Новокузнецкого района.

По словам хозяина, около 23:00 он вместе с супругой смотрел телевизор. Неожиданно произошел скачок в напряжении, и моргнул свет. Жена выглянула в окно и увидела дым в сарае – надворные настройки горели открытым пламенем.

Хозяева вызвали сотрудников МЧС и попытались спасти животных, которые находились во вспыхнувшем помещении, однако не успели. В результате пожара погибло около 150 породистых кроликов, голубей и других животных.

Известно, что в ликвидации масштабного пожара участвовали 20 спасателей и 6 единиц техники.

Фото: city-n