Иномарка столкнулась с маршруткой в Новокузнецке: пострадали 4 человека

Серьёзное ДТП произошло 20 декабря на улице Транспортной. В 10:20 здесь столкнулись автомобиль Toyota Mark II и маршрутное такси.

По предварительной информации ГУ МВД, водитель иномарки не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с маршруткой. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и экстренные службы. Известно, что в результате аварии травмы различной степени тяжести получили оба водителя и два пассажира автобуса.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.

Фото: "Вконтакте"