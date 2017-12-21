Кузбасские горняки оказались замурованными в шахте после обвала породы

ЧП произошло около 19:00 20 декабря на шахте «Есаульская» в Новокузнецке. В момент обрушения породы под землей находились 99 горняков, большинству удалось выбраться наружу.

Обрушение породы произошло на вентиляционном штреке в 100 метрах от места проведения горных работ. Длина завала составила 10 метров. 96 горняков были эвакуированы сразу, еще трое до сих пор остаются под землей. Со всеми рабочими установлена связь, ее поддерживают. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Спасатели прорубили скважину и передали трем проходчикам теплые одеяла, питье, продукты питания.

По факту произошедшего уже начата проверка. В рамках расследования Кемеровская межрайонная прокуратура установит, соблюдались ли на шахте нормы безопасности.