В Прокопьевском районе при пожаре погибла женщина

Пожар произошел в ночь на 21 декабря в посёлке Трудармейском.

По информации ГУ МЧС Кузбасса, около полуночи на улице Майской загорелся частный жилой дом. В 0:17 пожар был полностью ликвидирован. На месте работали 10 сотрудников МЧС и три единицы техники.

После его тушения на месте происшествия спасатели обнаружили тело 57-летней хозяйки дома. По предварительным данным, женщина скончалась от отравления угарным газом.

Вероятной причиной возгорания стало замыкание электропроводки.