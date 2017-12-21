Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› В Прокопьевском районе при пожаре погибла женщина

В Прокопьевском районе при пожаре погибла женщина

21 декабря 2017 в 12:27

Пожар произошел в ночь на 21 декабря в посёлке Трудармейском.

По информации ГУ МЧС Кузбасса, около полуночи на улице Майской загорелся частный жилой дом. В 0:17 пожар был полностью ликвидирован. На месте работали 10 сотрудников МЧС и три единицы техники.

После его тушения на месте происшествия спасатели обнаружили тело 57-летней хозяйки дома. По предварительным данным, женщина скончалась от отравления угарным газом.

Вероятной причиной возгорания стало замыкание электропроводки.


Читайте также

Content 380836
В Прокопьевске при возгорании в частном доме погибли трое
Content 17598460df910f8399f430aca9ee733c
Спасатели эвакуировали 14 человек из горящей многотажки в Кемерове
Content bitcoin criminal
Кузбассовец решил заработать на биткоинах, но стал банкротом
Content 2 2
Кемеровская учительница дала семиклассникам задание прочесть произведение с элементами эротики

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?