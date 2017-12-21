Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Массовое ДТП произошло в Кемерове на «Швейке» (...

Массовое ДТП произошло в Кемерове на «Швейке» (видео)

21 декабря 2017 в 14:24

Авария с участием семи автомобилей произошла на проспекте Ленина в районе остановки «Швейная фабрика» 20 декабря. Видеозапись с места ДТП очевидцы опубликовали в социальных сетях.

По информации УГИБДД Кузбасса, водитель Suzuki Grand Vitara ехал по проспекту Ленина со стороны улицы Дзержинского и врезался в припаркованные в районе строения №22 автомобили: Lifan X60FL, Volkswagen Polo, Volkswagen Touareg, Nissan Teana, Toyota RAV4, Toyota Probox. Известно, что в результате ДТП водитель Suzuki Grand Vitara получил травмы.

По информации очевидцев, ДТП произошло из-за того, что у водителя недорожника случился сердечный приступ и он не справился с управлением. 


Читайте также

Content 380836
В Прокопьевске при возгорании в частном доме погибли трое
Content 17598460df910f8399f430aca9ee733c
Спасатели эвакуировали 14 человек из горящей многотажки в Кемерове
Content bitcoin criminal
Кузбассовец решил заработать на биткоинах, но стал банкротом
Content 2 2
Кемеровская учительница дала семиклассникам задание прочесть произведение с элементами эротики

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?