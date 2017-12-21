Массовое ДТП произошло в Кемерове на «Швейке» (видео)

Авария с участием семи автомобилей произошла на проспекте Ленина в районе остановки «Швейная фабрика» 20 декабря. Видеозапись с места ДТП очевидцы опубликовали в социальных сетях.

По информации УГИБДД Кузбасса, водитель Suzuki Grand Vitara ехал по проспекту Ленина со стороны улицы Дзержинского и врезался в припаркованные в районе строения №22 автомобили: Lifan X60FL, Volkswagen Polo, Volkswagen Touareg, Nissan Teana, Toyota RAV4, Toyota Probox. Известно, что в результате ДТП водитель Suzuki Grand Vitara получил травмы.

По информации очевидцев, ДТП произошло из-за того, что у водителя недорожника случился сердечный приступ и он не справился с управлением.