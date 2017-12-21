Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Прокопьевский школьник выстрелил в глаз приятел...

Прокопьевский школьник выстрелил в глаз приятеля петардой

21 декабря 2017 в 15:57

В результате игры с самодельным пистолетом мальчик получил контузию глазного яблока.

Пострадавший вместе с другом решили сконструировать собственный пистолет, который бы стрелял петардами. Пиротехнические изделия они купили с помощью незнакомого мужчины.

После того, как оружие было готово, приятели решили проверить его в деле, однако пистолет не стрелял. Тогда один из школьников с тал вертеть его в руках, пытаясь разобраться, в чем дело. Оружие сработало, когда было направлено в лицо второго ребенка.

В результате мальчик попал в местную больницу. Сигнал в полицию передали медики. Правоохранители провели беседу с родителями школьников, также они устанавливают личность мужчины, который купил школьникам пиротехнику.


Читайте также

Content 380836
В Прокопьевске при возгорании в частном доме погибли трое
Content 17598460df910f8399f430aca9ee733c
Спасатели эвакуировали 14 человек из горящей многотажки в Кемерове
Content bitcoin criminal
Кузбассовец решил заработать на биткоинах, но стал банкротом
Content 2 2
Кемеровская учительница дала семиклассникам задание прочесть произведение с элементами эротики

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?