Прокопьевский школьник выстрелил в глаз приятеля петардой

В результате игры с самодельным пистолетом мальчик получил контузию глазного яблока.

Пострадавший вместе с другом решили сконструировать собственный пистолет, который бы стрелял петардами. Пиротехнические изделия они купили с помощью незнакомого мужчины.

После того, как оружие было готово, приятели решили проверить его в деле, однако пистолет не стрелял. Тогда один из школьников с тал вертеть его в руках, пытаясь разобраться, в чем дело. Оружие сработало, когда было направлено в лицо второго ребенка.

В результате мальчик попал в местную больницу. Сигнал в полицию передали медики. Правоохранители провели беседу с родителями школьников, также они устанавливают личность мужчины, который купил школьникам пиротехнику.