В Кемерове горела многоэтажка: эвакуировано 40 человек

21 декабря начался пожар в квартире на седьмом этаже десятиэтажного дома по улице Патриотов, 35а.

Сигнал о пожаре поступил в оперативные службы в 14:50. Пожар начался квартире во втором подъезде на седьмом этаже. Из-за задымления люди вынуждены были покинуть свои квартиры. 30 человек вышли на улицу самостоятельно, еще 10 (в том числе четверых детей), вывели спасатели.

Сотрудники МЧС до сих пор работают на месте происшествия. Известно, что никто из жильцов дома не пострадал. Причины пожара устанавливаются.

Фото: «Инцидент. Кемерово»