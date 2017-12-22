Подняты на поверхность горняки «Есаульской»: шахта возобновит работу

Ночью 22 декабря трёх горняков, оказавшихся под завалами шахты, вывели на поверхность. Губернатор Кузбасса объявил благодарность всем, кто участвовал в спасательной операции.

Как сообщили в пресс-службе администрации, проходчиков Эдуарда Булычева, Владислава Халиуллина и машиниста Алексея Ильиных осмотрела медицинская бригада. Их самочувствие хорошее, шахтеры уже встретились с родственниками.

В мэрии отметили, что особо отличившиеся спасатели будут представлены к областным наградам.

Как сообщили в Минэнерго России, аварийно-спасательные работы завершены, добыча угля на шахте возобновится около полудня 22 декабря.

Напомним, обрушение на шахте «Есаульская» произошло около 19:00 20 декабря. По факту случившегося поверки начали прокуратура и следственный комитет.