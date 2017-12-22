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Стали известны подробности аварии на Логовом шоссе

22 декабря 2017 в 11:10

ДТП произошло днем 21 декабря на Логовом шоссе в районе пересечения с улицей Суворова.

Как рассказали в ГИБДД, авария, сковавшая в четверг движение на Кузнецком мосту, произошла в 15:40.

По предварительным данным, водитель автомобиля BYD — 34-летняя женщина — ехала со стороны улицы Нахимова в сторону моста, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с Renault Logan. В результате она и 21-летний водитель Renault получили травмы. Им назначили стационарное лечение

По словам очевидцев, автомобиль, за рулем которого находилась женщина, получил значительные повреждения.

Фото: «Регион-42 Кемерово» - «ВКонтакте»


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