Стали известны подробности аварии на Логовом шоссе

ДТП произошло днем 21 декабря на Логовом шоссе в районе пересечения с улицей Суворова.

Как рассказали в ГИБДД, авария, сковавшая в четверг движение на Кузнецком мосту, произошла в 15:40.

По предварительным данным, водитель автомобиля BYD — 34-летняя женщина — ехала со стороны улицы Нахимова в сторону моста, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с Renault Logan. В результате она и 21-летний водитель Renault получили травмы. Им назначили стационарное лечение

По словам очевидцев, автомобиль, за рулем которого находилась женщина, получил значительные повреждения.

Фото: «Регион-42 Кемерово» - «ВКонтакте»