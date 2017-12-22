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Трамвай переехал такси в центре Кемерова

22 декабря 2017 в 13:55

22 декабря утром в центре Кемерова трамвай протаранил легковой автомобиль такси. В результате происшествия было нарушено движение общественного транспорта – простой трамваев составил около 20 минут.

В 11:50 на пересечении проспекта Ленина и улицы Мичурина столкнулись трамвай и автомобиль такси. Как сообщили в КЭТК, виновником аварии стал водитель такси. Он не уступил дорогу трамваю, в результате чего и произошло столкновение. Свою вину водитель легкового авто признал.

В настоящее время движение на указанном участке восстановлено, пострадавших нет.

Фото: соцсети


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