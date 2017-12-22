В уходящем году в Кузбассе родилось больше мальчиков, чем девочек

По данным фонда социального страхования, в 2017 году в Кемеровской области родилось 24 375 малышей. Стоит отметить, что при этом мальчиков появилось на свет больше - 12 350 против 12 025.

Интересно, что чаще всего дети появлялись на свет по будням, особенно по вторникам. Средний возраст рожениц составил 29 лет. Средний вес новорожденного - 3 310 грамм, рост – 51,5 см.

По данным фонда, в числе новорожденных 271 двойня и 2 тройни. Все они родились в Областном клиническом перинатальном центре им. Л.А. Решетовой.