Кузбассовец решил заработать на биткоинах, но стал банкротом

К жителю Яи обратилась девушка с предложением заработать на криптовалюте. Мужчина, работающий электромонтером, не верил в «легкие» деньги и долгое время отказывался сотрудничать. Позже с ним связался «менеджер» компании и уговорил его попробовать вложить деньги.

Дельцы посоветовали продать машину и взять кредит, чтобы сумма вложений была больше. Мужчина передал данные своего банковского счета, и сначала ему даже перевели небольшую сумму в качестве процентов, чтобы убедить, что схема заработка работает. Но вскоре «сотрудники» компании перестали выходить на связь.

Позже кузбассовец понял, что попал в руки мошенников, а сайт, с которым он работал, находится в черном списке.

Мужчина обратился в полицию. Сейчас он продолжает выплачивать кредит.