Кемеровская учительница дала семиклассникам задание прочесть произведение с элементами эротики

В гимназии города Кемерово учитель литературы задала детям задание прочесть произведение Тибора Фишера и написать сочинение. Однако родители заметили, что в книге «Коллекционная вещь» присутствуют эротические сцены.

Родители возмутились и задали учителю вопросы, для чего в столь юном возрасте читать подобные произведения. Учитель сказала, что это произведение – часть образовательной программы, и на примере книги обсуждается тема вечного искусства и цикличного времени.

Сейчас в управлении образования создана комиссия, которая разбирается в ситуации.