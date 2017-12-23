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Кемеровская учительница дала семиклассникам задание прочесть произведение с элементами эротики

23 декабря 2017 в 13:23

В гимназии города Кемерово учитель литературы задала детям задание прочесть произведение Тибора Фишера и написать сочинение. Однако родители заметили, что в книге «Коллекционная вещь» присутствуют эротические сцены.

Родители возмутились и задали учителю вопросы, для чего в столь юном возрасте читать подобные произведения. Учитель сказала, что это произведение – часть образовательной программы, и на примере книги обсуждается тема вечного искусства и цикличного времени.

Сейчас в управлении образования создана комиссия, которая разбирается в ситуации.


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