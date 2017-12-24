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В Новокузнецке местный житель украл из камеры хранения в магазине телефон, оставленный покупательницей

24 декабря 2017 в 11:54

33-летняя новокузнечанка, отправившись за покупками, положила свои вещи, в том числе и телефон стоимостью 6 тыс. рублей, в камеру хранения. Когда она вернулась, вещей в кабинке не оказалась. Покупательница обратилась в правоохранительные органы.

Полицейские оперативно обнаружили похитителя. Им оказался 34-летний местный житель, который так же совершал покупки в магазине, а потом решил присвоить чужое имущество. Мужчина был задержан. Возбуждено уголовное дело. Телефон вернули владелице. 


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