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На трассе в Топкинском районе произошло страшное тройное ДТП

24 декабря 2017 в 12:09

О смертельной аварии, произошедшей вчера на автодороге в Топкинском районе, рассказали очевидцы. По словам свидетелей трагедии, автомобилист на Lada Granta начал совершать обгон впереди идущего автомобиля, когда по встречке ехал грузовик. Водитель Honda CR-V, двигавшейся перед отечественной легковушкой, притормозил, чтобы дать возможность водителю успеть перестроиться в свою полосу.

Однако столкновения «Лады» с фурой избежать не удалось. Задняя часть отечественного авто отлетела на автомобиль Honda CR-V.

В страшной аварии погиб водитель «Лады». Остальные участники ДТП, по словам очевидцев, не получили серьезных травм.

Официальной информации о ДТП пока нет.

Фото: Вконтакте


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