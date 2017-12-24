На трассе в Топкинском районе произошло страшное тройное ДТП

О смертельной аварии, произошедшей вчера на автодороге в Топкинском районе, рассказали очевидцы. По словам свидетелей трагедии, автомобилист на Lada Granta начал совершать обгон впереди идущего автомобиля, когда по встречке ехал грузовик. Водитель Honda CR-V, двигавшейся перед отечественной легковушкой, притормозил, чтобы дать возможность водителю успеть перестроиться в свою полосу.

Однако столкновения «Лады» с фурой избежать не удалось. Задняя часть отечественного авто отлетела на автомобиль Honda CR-V.

В страшной аварии погиб водитель «Лады». Остальные участники ДТП, по словам очевидцев, не получили серьезных травм.

Официальной информации о ДТП пока нет.

Фото: Вконтакте