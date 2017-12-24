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В Кемерове не ликвидируют трамвайное сообщение

24 декабря 2017 в 12:20

Так ответил мэр областной столицы на предложение горожанина отказаться от трамваев, чтобы частично избавиться от дорожных заторов в городе.

Как рассказал Илья Середюк, трамваи пользуются большим спросом у горожан. На пяти трамвайных маршрутах каждый день работают 58 вагонов, которые в среднем за день перевозят 76 тысяч горожан и гостей областной столицы.

В некоторых районах города трамваи – единственный доступный общественный транспорт. А кроме того, и трамваи не стоят в пробках, что является их преимуществом перед остальными видами общественного транспорта.


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