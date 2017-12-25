Столица Кузбасса вошла в список самых богатых городов

Рейтинг составили специалисты КБ «Стрелка». Столицы регионов России разделили на четыре группы (по степени богатства и независимости). При этом под «богатством» подразумевался доход на душу населения, а под «независимостью» - доля безвозмездных поступлений в бюджет.

Выяснилось, что самые «бедные и зависимые» города находятся в европейской части страны, а самые "богатые"– на Дальнем Востоке.

Кемерово вошел в число "богатых, но несамостоятельных" столиц. Наряду со столицей Кузбасса в этой группе оказались Анадырь, Биробиджан, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Якутск, Абакан, Горно-Алтайск, Кемерово, Кызыл, Салехард, Ханты-Мансийск и Челябинск.

В числе "богатых и самодостаточных" оказались Благовещенск, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Архангельск, Калининград, Краснодар, Мурманск, Пенза, Пермь, Тула, Уфа, Ярославль, Екатеринбург, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Томск и Тюмень.

В список "бедных и зависимых" вошли Курган, Брянск, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Ижевск, Йошкар-Олу, Курск, Липецк, Орел, Саранск, Саратов, Тверь, Ульяновск, Чебоксары, Черкесск и Элисту.

В самом парадоксальном списке - "бедных и самостоятельных" - Владивосток, Барнаул, Омск, Улан-Удэ, Чита, Астрахань, Воронеж, Иваново, Казань, Кострома, Нижний Новгород и Псков.