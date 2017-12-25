Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Стали известны подробности смертельной аварии н...

Стали известны подробности смертельной аварии на Топкинской трассе

25 декабря 2017 в 10:05

Напомним, тройное ДТП произошло в субботу, 23 декабря, на 220-м километре автодороги Р-255 «Сибирь». В результате аварии погиб один человек.

В ГИБДД Кузбасса рассказали подробности происшествия. По данным ведомства, 34-летний водитель Lada Granta не рассчитал расстояние, требуемое для обгона, и совершил столкновение со встречным грузовым автомобилем Mercedes, а впоследствии с попутным кроссовером Honda CRV.

По словам очевидцев, автомобиль Lada буквально разорвало на две части. В результате виновник ДТП погиб, остальные участники аварии серьёзно не пострадали.


Читайте также

Content news1511519728
В Кемерове не ликвидируют трамвайное сообщение
Content 28rwsianpme
В Анжеро-Судженске колесо пассажирского автобуса отлетело на ходу
Content 56735
Новокузнечанин погиб, упав с высоты четвертого этажа
Content 1
Столица Кузбасса вошла в список самых богатых городов

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?