Стали известны подробности смертельной аварии на Топкинской трассе

Напомним, тройное ДТП произошло в субботу, 23 декабря, на 220-м километре автодороги Р-255 «Сибирь». В результате аварии погиб один человек.

В ГИБДД Кузбасса рассказали подробности происшествия. По данным ведомства, 34-летний водитель Lada Granta не рассчитал расстояние, требуемое для обгона, и совершил столкновение со встречным грузовым автомобилем Mercedes, а впоследствии с попутным кроссовером Honda CRV.

По словам очевидцев, автомобиль Lada буквально разорвало на две части. В результате виновник ДТП погиб, остальные участники аварии серьёзно не пострадали.