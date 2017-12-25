Кузбассовец похитил у соседки коз и съел треть добычи

Инцидент произошел в южной столице Кузбасса. 68-летняя местная жительница сообщила в полицию, что ночью неизвестный похитил из её загона трёх коз.

Выяснилось, что к краже скота причастен безработный 30-летний сосед потерпевшей. Похищенные козы были найдены на его подворье, но только две – третью козу оголодавший новокузнечанин успел съесть.

В итоге сумма ущерба составила 60 тысяч рублей. Теперь любителю мяса грозит до 5 лет лишения свободы.