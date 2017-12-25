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Стало известно, как будет ходить транспорт на Новый год

25 декабря 2017 в 14:24

Как сообщили в УЕЗТУ, днём 31 декабря работа пассажирского транспорта в Кемерове будет организована по расписанию воскресного дня. А вот в новогоднюю ночь общественный транспорт будет доступен до 04:00 1 января 2018 года.

Так, из центра города можно будет уехать в направлении ФПК, Шалготарьяна, проспекта Комсомольский, Южного, Кировского и Рудничного районов.

 

В направлении ФПК:

№ 4Т по маршруту «Остановка «Магазин «Чибис» – остановка «Универсам № 1» (просп. Молодежный, ул. Тухачевского, просп. Ленина, ул. Красноармейская, ул. Дзержинского, просп. Советский, ул. 50 лет Октября, ул. Красноармейская, просп. Ленина, ул. Тухачевского, просп. Молодежный).

Время отправления от остановки «Магазин «Чибис»: 21-01, 21-30, 22-05, 22-34, 23-09, 00-20, 00-54, 01-24, 01-58, 02-28, 03-02, 03-32 часов.

Время отправления от остановки «Универсам № 1»: 21-31, 22-00, 22-35, 23-04, 00-20, 00-50, 01-24, 01-54, 02-28, 02-58, 03-32, 04-02 часов.

 

В направлении  д.п. «Шалготарьян»:

№ 8Т «д.п. «Шалготарьян» – остановка «Драмтеатр» (просп. Октябрьский, ул. Красноармейская, ул. 50 лет Октября, просп. Советский).

Время отправления от д.п. «Шалготарьян»: 22-10, 22-40, 23-20, 23-40, 00-20, 00-40, 01-00, 01-20, 01-40, 02-00, 02-20, 02-40, 03-00, 03-20 часов.

Время отправления от остановки «Драмтеатр»: 22-30, 23-00, 23-40, 00-00, 24-40, 01-00, 01-20, 01-40, 02-00, 02-20, 02-40, 03-00, 03-20, 03-40 часов.

 

В направлении проспекта Комсомольского:

№ 5Т «д.п. «Комсомольский» – остановка «Драмтеатр» (просп. Комсомольский, просп. Химиков, просп. Ленинградский, ул. Марковцева, бульвар Строителей, просп. Ленина, ул. Красноармейская, ул. 50 лет Октября, просп. Советский).

Время отправления от д.п. «Комсомольский»: 20-38, 20-48, 20-58, 21-08, 21-18, 21-28, 22-18, 22-28, 00-40, 01-10, 01-40,  02-10, 02-40, 03-10, 03-40, 04-10 часов.

Время отправления от остановки «Драмтеатр»: 21-18, 21-28, 21-38, 21-48, 21-58, 22-48, 00-40, 01-10, 01-40, 02-10, 02-40, 03-10, 03-40, 04-10 часов.

 

В направлении поселка Южный:

№ 7Т «Остановка «Драмтеатр» — остановка «Детский сад» (просп. Советский, ул. Дзержинского, просп. Ленина, просп. Кузнецкий, ул. Автозаводская, ул. Космическая, ул. Радищева, остановка ул. 1-я линия, ул. Радищева, ул. В. Волошиной, ул. Двужильного, ул. Дружбы, ул. В-Волошиной, ул. Радищева, ул. Космическая, ул. Автозаводская, просп. Кузнецкий, просп. Ленина, ул. 50 лет Октября, просп. Советский).

Время отправления от остановки «Драмтеатр»: 21-54, 22-22, 23-46, 00-14, 00-42, 01-10, 01-38, 02-06, 02-34, 03-02, 03-30, 03-58 часов.

Время отправления от остановки «Детский сад»: 21-58, 22-27, 22-55, 00-19, 00-47, 01-15, 01-43, 02-11, 02-39, 03-07, 03-35 часов.

 

В направлении Рудничного района:

№ 23Т «д.п. «Северный» – железнодорожный вокзал» (просп. Шахтеров, Логовое шоссе, просп. Кузнецкий, просп. Советский, ул. 50 лет Октября, просп. Ленина, железнодорожный вокзал):

Время отправления от д.п. «Северный»: 20-04, 20-48, 21-29, 22-08, 22-49, 00-55, 01-30, 02-05, 02-40, 03-15 часов.

Время отправления от железнодорожного вокзала: 19-24, 20-08, 20-49, 21-28, 22-09, 00-20, 00-55, 01-30, 02-05, 02-40, 03-15, 03-50 часов.

 

В направлении Кировского района:

№ 11Т «д.п. «21 микрорайон» – железнодорожный вокзал» (ул. Инициативная, ул. 40 лет Октября, ул. Мариинская, просп. Кузнецкий, просп. Советский, ул. 50 лет Октября, просп. Ленина).

Время отправления от д.п. «21 микрорайон»: 21-15, 22-16, 22-47, 00-15, 01-01, 01-47, 02-33, 03-19 часов.

Время отправления от остановки «Железнодорожный вокзал»: 21-30, 22-01, 23-02, 00-15, 01-01, 01-47, 02-33, 03-19, 04-05 часов.


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