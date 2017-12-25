ДТП на Кузбасской трассе: пятеро пострадали, один человек погиб

Ещё одно смертельное ДТП произошло в минувшие выходные в Кузбассе. 24 декабря около 14:15 на трассе в Юргинском районе столкнулись Kia Sportage и Lada Vesta.

По предварительной информации, водитель автомобиля Lada Vesta выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Kia Sportage. В аварии погибла 62-летняя пассажирка Kia. Ещё пять человек — водитель и четыре пассажира Lada — получили травмы различной степени тяжести.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП, процессуальное решение будет принято по результатам проверки.