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ДТП на Кузбасской трассе: пятеро пострадали, один человек погиб

25 декабря 2017 в 15:52

Ещё одно смертельное ДТП произошло в минувшие выходные в Кузбассе. 24 декабря около 14:15 на трассе в Юргинском районе столкнулись Kia Sportage и Lada Vesta.

По предварительной информации, водитель автомобиля Lada Vesta выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Kia Sportage. В аварии погибла 62-летняя пассажирка Kia. Ещё пять человек — водитель и четыре пассажира Lada — получили травмы различной степени тяжести.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП, процессуальное решение будет принято по результатам проверки.


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