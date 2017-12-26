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Междуреченец переоборудовал свой двухэтажный дом под нарколабораторию

26 декабря 2017 в 09:51

В ходе обыска полицейские в жилище 54-летнего кузбассовца кусты конопли, лампы с вентиляцией и специальные контейнеры с почвой.

Транспортные полицейские получили сигнал о том, что житель Междуреченска производит в частном доме наркотические вещества. Для проверки сигнала правоохранители оправились на указанный адрес и обнаружили на месте кусты конопли, лампы с вентиляцией и специальные контейнеры с почвой. Кроме того, в здании находилось 15 полиэтиленовых пакетов с веществом растительного происхождения.

Экспертиза показала, что изъятое вещество в количестве около двух килограммов является наркотиком. Кузбассовец пояснил, что выращивал и хранил его для собственного употребления.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических средств, совершенное в крупном размере).


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