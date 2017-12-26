Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Женщина с ребёнком погибли на пожаре в Анжеро-С...

Женщина с ребёнком погибли на пожаре в Анжеро-Судженске

26 декабря 2017 в 10:48

Несчастный случай произошел 25 декабря в переулке Новолесном в районе Первого участка.

В 7:50 утра здесь загорелся частный жилой дом. К тушению пожара привлекались 10 сотрудников МЧС и 4 единицы техники. Как рассказали очевидцы, после тушения в доме обнаружили тела 32-летней хозяйки дома и ее 12-летнего сына. По предварительной версии оба задохнулись угарным газом.

В настоящее время сотрудники МСЧ выясняют обстоятельства случившегося. Согласно предварительному заключению, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации печного отопления.


Читайте также

Content 1
Стало известно, как будет ходить транспорт на Новый год
Content 1
ДТП на Кузбасской трассе: пятеро пострадали, один человек погиб
Content 1
Междуреченец переоборудовал свой двухэтажный дом под нарколабораторию
Content news1511519728
В трамваях Кемерова появились терминалы оплаты

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?