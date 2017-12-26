Женщина с ребёнком погибли на пожаре в Анжеро-Судженске

Несчастный случай произошел 25 декабря в переулке Новолесном в районе Первого участка.

В 7:50 утра здесь загорелся частный жилой дом. К тушению пожара привлекались 10 сотрудников МЧС и 4 единицы техники. Как рассказали очевидцы, после тушения в доме обнаружили тела 32-летней хозяйки дома и ее 12-летнего сына. По предварительной версии оба задохнулись угарным газом.

В настоящее время сотрудники МСЧ выясняют обстоятельства случившегося. Согласно предварительному заключению, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации печного отопления.