В трамваях Кемерова появились терминалы оплаты

Сегодня, 26 декабря, на линию вышли 15 трамваев маршрута № 10, оснащенных новыми терминалами для приёма платежей. Теперь оплатить проезд можно бесконтактным способом по цене 15,5 рублей.

В городской администрации отметили, что льготный тариф будет действовать при оплате транспортными картами всех видов, включая карты нового поколения. Их можно приобрести в Центре по работе с пассажирами УЕЗТУ на проспекте Ленина, 90/4.

Такая же стоимость проезда будет актуальна для пассажиров, расплачивающихся бесконтактными банковскими картами всех банков, смартфонами и «умными часами». Билетом в данном случае является кассовый чек, который выдаёт терминал, находящийся у кондуктора.

28 декабря новая система оплаты появится в автобусах № 51, в пригородных автобусах № 180 и троллейбусах № 4.