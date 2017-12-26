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В трамваях Кемерова появились терминалы оплаты

26 декабря 2017 в 13:58

Сегодня, 26 декабря, на линию вышли 15 трамваев маршрута № 10, оснащенных новыми терминалами для приёма платежей. Теперь оплатить проезд можно бесконтактным способом по цене 15,5 рублей.

В городской администрации отметили, что льготный тариф будет действовать при оплате транспортными картами всех видов, включая карты нового поколения. Их можно приобрести в Центре по работе с пассажирами УЕЗТУ на проспекте Ленина, 90/4.

Такая же стоимость проезда будет актуальна для пассажиров, расплачивающихся бесконтактными банковскими картами всех банков, смартфонами и «умными часами». Билетом в данном случае является кассовый чек, который выдаёт терминал, находящийся у кондуктора.

28 декабря новая система оплаты появится в автобусах № 51, в пригородных автобусах № 180 и троллейбусах № 4. 


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