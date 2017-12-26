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Самосвал насмерть сбил пенсионерку в Прокопьевске

26 декабря 2017 в 15:01

Смертельное ДТП с участием пешехода произошло днем 25 декабря. В Прокопьевске под колесами китайского самосвала погибла престарелая женщина.

В 13:00 в районе дома №7а на проспекте Строителей водитель автомобиля HOWO ZZ3257M3647W сбил 78-летнюю пенсионерку. Как уточнили в ГИБДД, 30-летний водитель при движении от улицы Есенина в сторону улицы Обручева совершил наезд и смертельно травмировал пешехода, которая переходила дорогу вне пешеходного в зоне его видимости.

По предварительным данным, виновницей ДТП стала погибшая. 


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