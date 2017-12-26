Назначен новый заместитель главы Кемерова

Новым начальником управления дорожного хозяйства и благоустройства и заместителем мэра города стал Дмитрий Березовский.

Официальна информация об этом появилась на сайте администрации. Известно, что Березовский назначен на должность с 15 декабря.

Напомним, что до конца ноября пост замглавы, начальника управления дорожного хозяйства и благоустройства занимал Павел Мальцев. Он был уволен с занимаемой должности по собственному желанию. В середине декабря Следственный комитет возбудил в отношении него уголовное дело по подозрению в получении взятки в значительном размере. Также известно, что у экс-чиновника накопился долг по кредитам в размере 13,5 млн рублей.