В Шерегеше подожгли пятиэтажку: среди пострадавших есть дети

Возгорание произошло вечером 26 декабря в пятиэтажном доме №17 на улице Дзержинского.

Пожар начался около 19:30 на первом этаже. По информации ГУ МЧС, на момент прибытия первого подразделения горели чулан и перила. По лестничным маршам были спасены 10 человек, из них 7 детей, также 23 жильца дома эвакуированы. Пламя тушили шесть сотрудников МЧС при помощи трех единиц техники, оно было полностью ликвидировано через 16 минут после поступления сигнала о ЧП.

Как сообщили очевидцы произошедшего, несколько человек отравились угарным газом. В тяжелом состоянии находится престарелая женщина, двое детей госпитализированы с сильными ожогами.

Уже известно, что причиной возгорания стал умышленный поджог чулана, расположенного под лестничной площадкой.