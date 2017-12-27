В Анжеро-Судженске ВАЗ протаранил автобус

Вечером 26 декабря на остановке "Сады" водитель отечественной легковушки врезался в заднюю часть пассажирского автобуса ПАЗ.

По предварительной версии, водитель автобуса ПАЗ при развороте вне перекрестка не уступил дорогу встречному автомобилю ВАЗ-2111. В результате произошло столкновение транспортных средств.

На момент аварии в автобусе, следующем по маршруту №25, находилось порядка 10 человек. Никто из пассажиров не пострадал. Легковое авто получило значительные повреждения.