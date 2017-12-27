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В Таштаголе иномарка насмерть переехала лежавшего на дороге парня

27 декабря 2017 в 12:57

Смертельное ДТП произошло в ночь на 27 декабря в районе здания №16 по улице Геологической. Автомобиль Toyota Opa переехал 23-летнего местного жителя, лежавшего на проезжей части.

Как уточнили в ГИБДД, молодой человек находился на проезжей части без цели ее перехода. За рулем иномарки был 36-летний мужчина, который объяснил, что слишком поздно заметил лежавшего на дороге человека и не успел вовремя затормозить.

В результате наезда пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб. Обстоятельства, предшествовавшие смерти таштагольца и детали происшествия устанавливаются.


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