В Кузбассе разыскивают особо опасного преступника

Полицейские прокопьевского района Тырган просят помочь в розыске 40-летнего мужчины, подозреваемого в совершении тяжкого преступления.

Согласно распространенной полицейскими ориентировке, разыскивается прокопчанин Алексей Владимирович Прищепа. На вид 35-40 лет, рост – 180-185 см, телосложение среднее. Подозреваемый был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, серую вязаную шапку и джинсы синего цвета. Может передвигаться на автомобиле Lada Granta с госномером "к974ва 142".

Информацию о местонахождении преступника просят сообщить по телефонам в Прокопьевске: 8 (3846) 69-35-30, 8 (3846) 62-85-30, 8 (3846) 61-49-59 или 02. Полиция гарантирует анонимность информаторам.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области