«Скорая» врезалась в трактор на кузбасской трассе (видео)

ДТП с участием автомобиля скорой помощи и трактора произошло сегодня, 27 декабря, на автодороге Кемерово – Мариинск. В результате происшествия один человек получил травмы.

По предварительным данным, на момент столкновения в скорой не было пациентов, медики только ехали на вызов. На место происшествия выезжали сотрудники МЧС. Как рассказали в ведомстве, спасатели только отключили у автомобилей аккумуляторы, больше никакой помощи не потребовалось

Очевидцы аварии предположили, что причиной столкновения стал гололед.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, они выяснят детали произошедшего. На данный момент известно, что в результате столкновения транспортных средств травмы получила медсестра скорой помощи, на попутном автомобиле женщина доставлена в больницу.

Видео: "ВКонтакте"