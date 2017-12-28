Житель Киселёвска зарубил мужа своей возлюбленной

Влюбленный кузбассовец решил устранить соперника при помощи топора, однако возлюбленная не оценила поступка поклонника.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что в день убийства 49-летний обвиняемый употреблял алкоголь в доме у знакомой пары. Мужчине нравилась хозяйка дома, а вот её 39-летнего сожителя он недолюбливал. Злоумышленник решил избавится от соперника.

Ночью он подошел к спящему хозяину дома и несколько раз ударил его топором. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

Возлюбленная не оценила порыва ухажера – женщина вызвала полицию. Подозреваемый был задержан на месте преступления. В настоящее время расследование уголовного дела в отношении него завершено, материалы направлены в суд.