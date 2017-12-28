Пьяная мать искусала инспектора ПДН в Кузбассе

Летом этого года жительница пригорода Кемерова обругала сотрудника полиции нецензурной бранью, а затем вцепилась зубами в руку. Женщина предстанет перед судом за применения насилия и оскорбление представителя власти.

В июле этого года одна из жительниц пригорода облцентра заметила на проезжей части маленького ребенка. Взрослых рядом не было, и женщина отвела малыша мальчика в администрацию сельского поселения.

Как рассказали в следственном комитете, инспектор ПДН узнала потеряшку – его мать стояла на профилактическом учете. Она позвонила женщине на мобильный телефон, однако та не ответила. В это время врач осмотрела ребёнка и порекомендовала его госпитализировать. С инспектором ПДН они стали оформлять документы. В это время пришла мать мальчика, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Пьяная мать набросилась на инспектора ПДН. Сначала она обругала сотрудницу полиции нецензурной бранью, затем схватила за волосы, а под конец вцепилась зубами ей в руку. На помощь пришёл водитель-полицейский.

В наручниках нападавшую доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Мальчика изъяли из семьи и поместили в социальное учреждение.