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Вредная привычка мужа убила супругов-пенсионеров из Панфилово

28 декабря 2017 в 12:42

По предварительной версии, причиной смерти супружеской пары стала непотушенная сигарета.

Пожар, унесший жизни двух пожилых людей, произошел утром 27 декабря на улице Советской. В его тушении были задействованы 13 сотрудников МЧС и 3 единицы техники. Уже после ликвидации пожара в доме спасатели обнаружили тела хозяев дома: 64-летнего мужчины и его 61-летней жены.

По предварительной информации, виновником случившегося стал погибший. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он выронил тлеющую сигарету, что и спровоцировало возгорание. Точные обстоятельства трагедии и причину смерти пенсионеров установят компетентные органы. 


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