Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› На кузбасской трассе погиб водитель

На кузбасской трассе погиб водитель

28 декабря 2017 в 14:48

Смертельное ДТП с участием самосвала Scania и ВАЗ-2115 произошло утром 27 декабря на автодороге Белово - Коновалово - Прокопьевск.

Предварительно установлено, что виновников аварии стал водитель самосвала. Мужчина нарушил правила обгона перед близко идущим автомобилем выехал на встречную полосу и врезался во встречный ВАЗ.

В результате столкновения водитель легкового авто скончался на месте. Пассажир легковушки и водитель Scania получили травмы различной степени тяжести.


Читайте также

Content
«Скорая» врезалась в трактор на кузбасской трассе (видео)
Content 1
Житель Киселёвска зарубил мужа своей возлюбленной
Content 1
Пьяная мать искусала инспектора ПДН в Кузбассе
Content 1
Вредная привычка мужа убила супругов-пенсионеров из Панфилово

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?