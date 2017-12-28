На кузбасской трассе погиб водитель

Смертельное ДТП с участием самосвала Scania и ВАЗ-2115 произошло утром 27 декабря на автодороге Белово - Коновалово - Прокопьевск.
Предварительно установлено, что виновников аварии стал водитель самосвала. Мужчина нарушил правила обгона перед близко идущим автомобилем выехал на встречную полосу и врезался во встречный ВАЗ.
В результате столкновения водитель легкового авто скончался на месте. Пассажир легковушки и водитель Scania получили травмы различной степени тяжести.
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