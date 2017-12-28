В Кемерове затопило проезжую часть из-за прорыва водопровода

ЧП произошло вечером, 28 декабря. В районе перекрёстка улицы Терешковой с Октябрьским проспектом прорвало водопровод. Вода залила проезжую часть в направлении моста, в результате движение транспорта на указанном участке было затруднено.

Как пояснили в ГИБДД, для разгрузки транспортного полотна было временно запрещено движение большегрузов, на месте работали сотрудники ГИБДД и аварийных служб.

По информации регионального департамента ЖКХ, авария не повлекла отключения водоснабжения. Дорожное полотно было очищено силами дорожных служб Кемдора. В настоящее время уточняются обстоятельства и причины случившегося.