В кемеровском поселке неизвестные сожгли частный дом

Поздно вечером 28 декабря на 1-я Обская поселка Пионер загорелся частный жилой дом.

По информации МЧС, возгорание произошло около 23:38. Прибывшие на место пожарные ликвидировали пожар уже к 23:54, в тушении были задействованы 21 спасатель и 5 единиц техники.

На момент прибытия первого подразделения жилая постройка горела открытым пламенем. В результате пожара сгорела и обрушилась обрешетка крыши, а также стены дома и веранда на площади 54 квадратных метра.

Не уточняется, есть ли пострадавшие при пожаре, однако экспертами уже установлено, что причиной случившегося стал умышленный поджог.