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В Новый год в Кемерове ограничат движение

29 декабря 2017 в 11:16

Это коснется центра областной столицы.

Так, 31 декабря с 15:00 и до 6:00 1 января будет ограничено движение транспорта через площадь Советов, а также по улице Орджоникидзе, от улицы Арочной до проспекта Советского.

Кроме того, с 20:00 субботы 30 января до 6:00 1 января запретят стоянку автомобилей по улице Коломейцева, улице Орджоникидзе и на площади перед зданием администрации города.

ГИБДД Кемерова просит автолюбителей с пониманием отнестись к указанным ограничениям и заранее продумывать альтернативный маршрут.


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