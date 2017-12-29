В областной столице перевернулся молоковоз

Авария произошла рано утром 29 декабря на пересечении улиц Клары Цеткин и Рабочей. Автомобиль ГАЗ, перевозящий молочную продукцию, перевернулся на бок после столкновения с мусоровозом.

Как рассказали очевидцы, автомобиль ГАЗ, двигаясь по улице Клары Цеткин, стал поворачивать на улицу Рабочую и столкнулся с двигавшимся по ней мусоровозом. В результате столкновения молоковоз упал на бок: молочная продукция разлилась по проезжей части.

Из-за ДТП движение на указанных улицах было затруднено, на месте работали сотрудники ГИБДД. В настоящее время выясняются все обстоятельства аварии.