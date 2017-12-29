Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› В Новый год кемеровчанам запретят напиваться и ...

В Новый год кемеровчанам запретят напиваться и запускать салюты

29 декабря 2017 в 14:29

В четверг, 28 декабря, мэр Кемерова Илья Середюк сообщил о введении ограничительных мер в новогоднюю ночь.

31 декабря обеспечивать порядок в Кузбассе будут 2500 сотрудников полиции, Росгвардии, дружинников и казаков.

Как сообщают «Вести-Кузбасс», особое внимание будет уделено местам массовых гуляний: в места скопления большого количества людей не будут пускать нетрезвых кузбассовцев, а также тех, кто принёс с собой алкоголь и напитки в стеклянных бутылках, салюты и петарды.


Читайте также

Content 1
На кузбасской трассе погиб водитель
Content 1
В Кемерове затопило проезжую часть из-за прорыва водопровода
Content 1
В кемеровском поселке неизвестные сожгли частный дом
Content 1
В Новый год в Кемерове ограничат движение

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?